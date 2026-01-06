Vinicius Junior'dan takım arkadaşlarına büyük tepki!

Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior, La Liga'nın 18. haftasında Real Betis karşısında oynanan maçta takım arkadaşlarına sitem etti.
Real Madrid'in Betis'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Movistar'da yayınlanan El Dia Despues programında dikkat çekici bir an ekrana geldi. Yayınlanan görüntülerde Vinicius'un, teknik direktör Xabi Alonso ile maç sırasında konuştuğu görüldü.
"EN AZINDAN BİR KERE PAS VERSİN!"
Brezilyalı yıldızın dudak okuma yöntemiyle çözülen sözleri şöyleydi:
"Bu imkansız, pas vermeleri gerekiyor. Herkes çalım atmak istiyor ama ıslıklanan ben oluyorum. Gonzalo'ya söyleyin, en azından bir kere pas versin. Her zaman değil ama en azından bir kere."
Karşılaşma sırasında Santiago Bernabéu tribünlerinden Vinicius'a yönelik ıslıklar da dikkat çekti.