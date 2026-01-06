06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Vinicius Junior'dan takım arkadaşlarına büyük tepki!

Real Madrid'li Vinicius Junior, Real Betis maçında takım arkadaşlarına sitem ederken, teknik direktör Xabi Alonso ile yaptığı konuşmada "En azından bir kere pas versinler" sözleriyle dikkat çekti.

06 Ocak 2026 14:59
Sporx.com dış haberler
Vinicius Junior'dan takım arkadaşlarına büyük tepki!
Real Madrid'in yıldız kanat oyuncusu Vinicius Junior, La Liga'nın 18. haftasında Real Betis karşısında oynanan maçta takım arkadaşlarına sitem etti. 

Real Madrid'in Betis'i 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada, Movistar'da yayınlanan El Dia Despues programında dikkat çekici bir an ekrana geldi. Yayınlanan görüntülerde Vinicius'un, teknik direktör Xabi Alonso ile maç sırasında konuştuğu görüldü.

"EN AZINDAN BİR KERE PAS VERSİN!"



Brezilyalı yıldızın dudak okuma yöntemiyle çözülen sözleri şöyleydi:

"Bu imkansız, pas vermeleri gerekiyor. Herkes çalım atmak istiyor ama ıslıklanan ben oluyorum. Gonzalo'ya söyleyin, en azından bir kere pas versin. Her zaman değil ama en azından bir kere." 

Karşılaşma sırasında Santiago Bernabéu tribünlerinden Vinicius'a yönelik ıslıklar da dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
