Yunus ve Barış 12'den vurdu

Galatasaray'ı Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz taşıdı.
Trabzonspor maçında 1'er gole imzasını koyan Yunus - Barış ikilisi, teknik heyet ve yönetimin beklentisini boşa çıkarmadı. İki oyuncuyla da bu sezon başında yeni sözleşme imzalandı.
Garanti ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkan Yunus Akgün, 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırdı ve kulübünü zor durumda bırakmadı. 200 milyon TL kazanmaya başlayan Barış Alper de transfer sürecinde yaşananları son dönemdeki performansıyla unutturdu.
Barış 5 gol ve 7 asist, Yunus 6 gol ve 6 asistle, kendilerine inanan hocaları Okan Buruk ve yönetimi haklı çıkardı.
Trabzonspor maçında 1'er gole imzasını koyan Yunus - Barış ikilisi, teknik heyet ve yönetimin beklentisini boşa çıkarmadı. İki oyuncuyla da bu sezon başında yeni sözleşme imzalandı.
Garanti ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkan Yunus Akgün, 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kaldırdı ve kulübünü zor durumda bırakmadı. 200 milyon TL kazanmaya başlayan Barış Alper de transfer sürecinde yaşananları son dönemdeki performansıyla unutturdu.
Barış 5 gol ve 7 asist, Yunus 6 gol ve 6 asistle, kendilerine inanan hocaları Okan Buruk ve yönetimi haklı çıkardı.