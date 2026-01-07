07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

'Süper' Galatasaray

Trabzonspor'u yenerek tarihinde 28. kez Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, geride kalan 27 finalin 17'sinde kupayı kazanmayı başardı

07 Ocak 2026 09:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
'Süper' Galatasaray
Mücadele ettiği her kulvarda sonuna kadar gitmek isteyen Galatasaray, Süper Kupa'yı da müzesine götürmek istiyor.

Gaziantep'te oynanan finalde Trabzonspor'u 4-1 yenerek yeni formatta finale yükselen ilk takım olan Galatasaray, bu kupayı daha önce müzesine 17 kez götürdü.

2006 yılından itibaren Süper Kupa ismiyle düzenlenen turnuvada 28. kez final gören sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 maçın 17'sini kazanarak kupalara doyamadı. Geçen yıl duble yapan Cimbom, bu sezon ise üçleme peşinde...


RAKİP YİNE FENERBAHÇE

Önceki gün oynanan maçta birçok eksiği bulunan Trabzon karşısında zorlanmayan sarı-kırmızılılar rakibine karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda...

Rakibi ile oynadığı son 9 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 28 Ağustos'ta oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmayla başlayan seride Trabzonspor'a karşı 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın finaldeki rakibi, Samsunspor'u eleyen F.Bahçe oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen yılki olaylı finalde rakibini 1-0 yenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
