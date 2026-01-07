Abdullah Kavukcu, transfer turuna çıkıyor

Orta sahaya Lemina'nın daha genci ve daha sertini arayan Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıranın yeni sahibi ortaya çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Sarı-Kırmızılı kulübün kadrosuna katmaya çalıştığı ilk ismin Pape Gueye olduğu öğrenildi. Yönetim, 20 milyon Euro piyasa değeri bulunan 26 yaşındaki ön libero için kesenin ağzını açtı.
Sportif A.Ş. Başkan vekili Abdullah Kavukcu, İspanya'ya giderek Villarreal ile masaya oturacak. Galatasaray, Gueye'nin transferini bonservisiyle birlikte gerçekleştirmek istiyor.
30 MİLYON EURO BÜTÇE
Senegalli futbolcu, şu sıralarda Afrika Kupası'nda mücadele ediyor. 1.89 boyundaki solak orta saha, Villerreal'den önce Sevilla, Marsilya ve Le Havre formaları da giymişti.
İspanyol kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Gueye'nin, temsilcisi vasıtasıyla yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın tüm şartlarını kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği bildirildi.
Sarı-Kırmızılılar, maksimum 30 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeye çalışacak.
GUEYE'NİN ALTERNATİFİ ZAKARIA
Pape Gueye başta olmak üzere çok önemli 6 numaralarla transfer masasına oturan Sarı-Kırmızılılar, ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz ihtimali göz önünde bulunduruyor. Abdullah Kavukcu bir yandan Gueye transferine odaklanırken, diğer taraftan bonservis konusundaki muhtemel anlaşmazlığı düşünerek listedeki alternatif isimlere de yönelecek.
Bunlardan birinin de Denis Zakaria olduğu öğrenildi. Monaco formasıyla Galatasaray'a karşı oynadığı maçta da müthiş bir direnç gösteren 1.90'lık ön libero, transferdeki bir başka hedef konumunda...
25 milyon Euro piyasa değeri olan 29 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu için Monaco ile bazı görüşmeler yapılacak.
Eğer Zakaria'nın şartları, Pape Gueye'ye göre daha iyi bulunursa, Sarı-Kırmızılılar bu transfere ağırlık vermeyi hedefliyor. Zakaria, Monaco'dan önce Juventus ve Chelsea gibi devlerde de oynamıştı.
