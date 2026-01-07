Sebastian Szymanski'ye sürpriz teklif! Görüşmeler başladı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona yaklaştı.



Fenerbahçe, Fransız orta saha ile anlaşmayı resmiyete dökmesi halinde Sebastian Szymanski ile vedalaşacak.



Taraftar ile arası açılan ve takımdan ayrılmak isteyen Sebastian Szymanski cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

PSV'nin istediği Polonyalı yıldız için sarı-lacivertli kulüp ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes de pazarlıklara başladı. 26 yaşındaki futbolcunun transferi Fenerbahçe'nin kapısını çalan Fransız ekibi, çift haneli teklif yaptı.Fransız ekibinin, hücum hattını güçlendirmek adına Szymanski'yi transfer listesine aldığı ve Fenerbahçe ile temas kurduğu aktarıldı. Polonyalı yıldızın menajeri ile şartları masaya yatıran Rennes, Szymanski'yi ikna etmesi halinde görüşmelerde resmi adımı atacak.Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.