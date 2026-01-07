07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Sebastian Szymanski'ye sürpriz teklif! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile Sebastian Szymanski transferi için görüşmelere başladı.

07 Ocak 2026 15:24
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Sebastian Szymanski'ye sürpriz teklif! Görüşmeler başladı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı orta sahayı İtalya'da buldu. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Matteo Guendouzi'de mutlu sona yaklaştı. 

Fenerbahçe, Fransız orta saha ile anlaşmayı resmiyete dökmesi halinde Sebastian Szymanski ile vedalaşacak.

Taraftar ile arası açılan ve takımdan ayrılmak isteyen Sebastian Szymanski cephesinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



FRANSA YOLCUSU

PSV'nin istediği Polonyalı yıldız için sarı-lacivertli kulüp ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes de pazarlıklara başladı. 26 yaşındaki futbolcunun transferi Fenerbahçe'nin kapısını çalan Fransız ekibi, çift haneli teklif yaptı.

Fransız ekibinin, hücum hattını güçlendirmek adına Szymanski'yi transfer listesine aldığı ve Fenerbahçe ile temas kurduğu aktarıldı. Polonyalı yıldızın menajeri ile şartları masaya yatıran Rennes, Szymanski'yi ikna etmesi halinde görüşmelerde resmi adımı atacak.

PERFORMANSI

Szymanski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmaya çıktı. Toplam 1089 dakika sahada kalan oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
