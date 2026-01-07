07 Ocak
Inter'den Beşiktaş'a "Bekleyin" mesajı: Luis Henrique

Beşiktaş, kanat transferi için Inter forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız Luis Henrique'ye talip oldu.

07 Ocak 2026 09:24
Fotoğraf: Imago
Inter'den Beşiktaş'a 'Bekleyin' mesajı: Luis Henrique
Takımın kanat rotasyonuna seviye yükseltecek bir isim dahil etmek isteyen Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi. 

Sabah'ta yer alan habere göre, Brezilyalı oyuncu için Serie A takımıyla bir süre önce temasa geçen siyah beyazlılar, Inter'den Luis Henrique'ye talip olduklarını resmen iletti.

BEŞİKTAŞ'A 'BEKLEYİN' CEVABI



İtalyan ekibi, takımın Hollandalı yıldızı Dumfries'ın sakatlığı sonrası Henrique'ye forma vermeye başladı. Bu nedenle pazarlıklar başlamadan önce İnter cephesi, önce Dumfries'in boşluğunu dolduracak yeni bir oyuncu aradıklarını, ancak transfer yaptıktan sonra görüşebileceklerini iletti. Çizme temsilcisi, Beşiktaş'a kapıyı kapatmazken kendilerine kısa süre içinde haber vereceklerini bildirdi.

OYUNCU GELMEYE HAZIR

Beşiktaş, fırsat transferi olarak gördüğü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Henrique için şimdilik bekleyişe geçti.

Siyah beyazlıların önceliği, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile renklerine bağlamak. Bu sezon Dumfries sakatlanana kadar çok az şans bulan 24 yaşındaki futbolcu da düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir takım istiyor ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Fransa'dan da Lyon'un Henrique ile ilgilendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Inter forması altında bu sezon ligde 12 maça çıkan Henrique, bu maçların son 7'sine ilk 11'de başladı. Enrique, toplamda ise bu sezon 17 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Inter, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Luis Henrique'yi 22.8 milyon euro bedelle Marsilya'dan kadrosuna katmıştı.



