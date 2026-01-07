Galatasaray Daikin'in yarı final yolunda rakibi Roeselare

Galatasaray Daikin, CEV Cup 8'li finaller ilk maçında Darta Bevo Roeselare takımına konuk olacak.
Belçika'daki REO Arena'da oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
CEV Cup 16'lı finallerde Portekiz ekibi FC Porto'yu geçen sarı kırmızılılar, 8'li finallerde Belçika ekibi Darta Bevo Roeselare ile eşleşti.
Turun 2. maçı ise 14 Ocak Çarşamba günü saat 19.30'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
