Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat ve Musaba açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Sarı-lacivertli takımdan, İrfan Can Eğribayat'ı alacaklarını açıklayan Yüksel Yıldırım "" dedi.Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım "Van Drongelen'i oynatırsak, en az 6-8 hafta yok olacak dediler. Oynatmayalım dedik. Bizimle devam ediyor. Verme şansım yok. Samsunspor'un hedefleri var. O isteniyor, Holse isteniyor, Marius'u istiyorlar. Talepler var. Musaba'yı bırakmak istemedik. Serbest kalma maddesi vardı. Onu kullandı kendisi ve engelleyemedik. Onun dışında oyuncu vereceğimi sanmıyorum. Çok astronomik teklif gelirse olabilir." ifadelerini kullandı.Anthony Musaba için konuşan Yüksel Yıldırım "" açıklamasını yaptı.