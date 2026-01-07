Sivasspor, Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlı ekibin eski forveti Rey Manaj'ı yeniden kadroda görmek istediklerini söyledi.



Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına Erzurumspor FK maçıyla başlayacaklarını belirtti.



Ligde ilk yarının sonlarına doğru iyi bir hava yakaladıklarını ve iyi bir çıkışlarının olduğunu dile getiren Altıparmak, "İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Sahamızda oynayacağımız Erzurumspor maçıyla lige başlayacağız. İlk dört maçın 3'ü içerde ve ligin üst sıralarındaki takımlarla oynayacağız. İnşallah kazandığımız zaman çok büyük avantaja dönecek." dedi.

Altıparmak, kiminle nerede oynadıklarının hiçbir öneminin olmadığını vurgulayarak,diye konuştu.Sivasspor'un transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Altıparmak,ifadelerini kullandı.Altıparmak, Sivasspor'un eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı kadrolarında görmek istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:Kerem Atakan Kesgin hariç ilk kez tam kadro antrenman yapacaklarını söyleyen Altıparmak, bu durumun kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.