07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Sivasspor, Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor!

Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlıların eski golcüsü Rey Manaj'ı yeniden kadroda görmek istediklerini açıkladı.

calendar 07 Ocak 2026 15:34
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sivasspor, Rey Manaj'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlı ekibin eski forveti Rey Manaj'ı yeniden kadroda görmek istediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına Erzurumspor FK maçıyla başlayacaklarını belirtti.

Ligde ilk yarının sonlarına doğru iyi bir hava yakaladıklarını ve iyi bir çıkışlarının olduğunu dile getiren Altıparmak, "İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Sahamızda oynayacağımız Erzurumspor maçıyla lige başlayacağız. İlk dört maçın 3'ü içerde ve ligin üst sıralarındaki takımlarla oynayacağız. İnşallah kazandığımız zaman çok büyük avantaja dönecek." dedi.



Altıparmak, kiminle nerede oynadıklarının hiçbir öneminin olmadığını vurgulayarak, "Tek amacımız kazanmak, Erzurumspor maçı da bu maçlardan biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız, puan olarak bizden üst taraftalar. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak inşallah maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz var." diye konuştu.

"TRANSFER YASAĞI İÇİN AÇIKLAMA

Sivasspor'un transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Altıparmak, "Transferin açılmasıyla alakalı görüşülüyor ve sona doğru gelindiğini biliyoruz, çok az kaldı. İnşallah 3-5 gün içerisinde bitecek. Önümüzdeki hafta inşallah bu tahta açılacak, biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"REY MANAJ'I YENİDEN İSTİYORUZ!"

Altıparmak, Sivasspor'un eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı kadrolarında görmek istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmeyi çok istiyoruz ama kulübüyle alakalı şeyler ne durumda onu bilmiyoruz. Biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj'ı her hoca takımında görmek ister, biz de çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak, açtıktan sonra transferlerle alakalı hepsini paylaşacağız. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var ve bu takımımızla oynayacağız. Şu anda transfer konusunda çok kafaları karıştırmaya gerek yok."

Kerem Atakan Kesgin hariç ilk kez tam kadro antrenman yapacaklarını söyleyen Altıparmak, bu durumun kendilerini sevindirdiğini sözlerine ekledi.

ANTRENMAN

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.