Indiana Pacers başantrenörü Rick Carlisle, sezonun zorlu geçişi sırasında takımın yıldız forveti Pascal Siakam'ın taşıdığı yükün farkında olduğunu ve onun adına üzüldüğünü dile getirdi.Salı günü Cleveland Cavaliers karşısında Indiana Pacers, maçın bitimine 12 dakika kala 93-84 öndeydi ve uzun bir aradan sonra galibiyete ulaşmaya oldukça yaklaşmıştı. Ancak karşılaşmanın son anlarında işler tersine döndü ve Pacers, Darius Garland'ın öncülüğündeki Cavaliers'ın sert geri dönüşüne engel olamayarak mücadeleyi son saniyede 120-116 kaybetti.Garland, maçın son bölümünde bulduğu 14 sayıyla toplamda 29 sayıya ulaşarak karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve Cavaliers'ı galibiyete taşıdı.Bu yenilgiyle birlikte Pacers, ligdeki en kötü serisini sonlandırmak bir yana, üst üste 13. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı. Indiana'nın 6 galibiyet – 31 mağlubiyetlik derecesi, şu anda NBA'deki en kötü performans olarak öne çıkıyor.2025 NBA Finalleri'ne uzanan tarihi bir sezonun ardından gelen bu çöküş, Pacers için tam anlamıyla unutulmak istenecek bir kabus sezonuna dönüştü. Rick Carlisle ise bu süreçte en çok Pascal Siakam için üzüldüğünü belirtti.Maç sonrası konuşan Carlisle, şu ifadeleri kullandı:Carlisle sözlerini şöyle sürdürdü:Siakam, Cavaliers karşısında 22 sayı kaydetti ancak bu performans da bir kez daha mağlubiyetle sonuçlandı.Doğu Konferansı'nın son MVP'si olan Siakam, bu sezon yalnızca bir maç kaçırdı ve 23,7 sayı, 6,6 ribaund ve 3,8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Tyrese Haliburton'ın sezonu kapatmasının ardından Indiana'yı sırtlayan isim olmasına rağmen, Pacers'ın düşüşü durdurulamıyor.2025-26 sezonu Indiana adına şimdiden telafisi zor bir noktaya gelmişken, Carlisle ve Pacers cephesi en azından Siakam'ın bu bireysel mükemmel sezonunun ve yıl boyunca gösterdiği dayanıklılığın hak ettiği takdiri görmesini umut ediyor.