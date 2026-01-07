07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Carlisle, Pacers'ın kabus sezonunda Siakam'a destek çıktı

Indiana Pacers başantrenörü Rick Carlisle, sezonun zorlu geçişi sırasında takımın yıldız forveti Pascal Siakam'ın taşıdığı yükün farkında olduğunu ve onun adına üzüldüğünü dile getirdi.

calendar 07 Ocak 2026 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Carlisle, Pacers'ın kabus sezonunda Siakam'a destek çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Indiana Pacers başantrenörü Rick Carlisle, sezonun zorlu geçişi sırasında takımın yıldız forveti Pascal Siakam'ın taşıdığı yükün farkında olduğunu ve onun adına üzüldüğünü dile getirdi.

Salı günü Cleveland Cavaliers karşısında Indiana Pacers, maçın bitimine 12 dakika kala 93-84 öndeydi ve uzun bir aradan sonra galibiyete ulaşmaya oldukça yaklaşmıştı. Ancak karşılaşmanın son anlarında işler tersine döndü ve Pacers, Darius Garland'ın öncülüğündeki Cavaliers'ın sert geri dönüşüne engel olamayarak mücadeleyi son saniyede 120-116 kaybetti.

Garland, maçın son bölümünde bulduğu 14 sayıyla toplamda 29 sayıya ulaşarak karşılaşmanın en skorer ismi oldu ve Cavaliers'ı galibiyete taşıdı.


Bu yenilgiyle birlikte Pacers, ligdeki en kötü serisini sonlandırmak bir yana, üst üste 13. mağlubiyetini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşadı. Indiana'nın 6 galibiyet – 31 mağlubiyetlik derecesi, şu anda NBA'deki en kötü performans olarak öne çıkıyor.

2025 NBA Finalleri'ne uzanan tarihi bir sezonun ardından gelen bu çöküş, Pacers için tam anlamıyla unutulmak istenecek bir kabus sezonuna dönüştü. Rick Carlisle ise bu süreçte en çok Pascal Siakam için üzüldüğünü belirtti.

Maç sonrası konuşan Carlisle, şu ifadeleri kullandı:
"En çok üzüldüğüm isim Pascal Siakam. O bir All-Star ve içtenlikle umuyorum ki taraftarlar, oyuncular ve medya, onun bu sezon nasıl bir performans sergilediğini; oynadığı oyunun seviyesini, sahaya koyduğu dürüstlüğü ve karakterini fark eder."

Carlisle sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun adına üzülüyorum çünkü ne kadar çok kazanmak istediğini ve taraftarlara ne kadar mutluluk vermek istediğini biliyorum. Oyu olan ya da bilgisayar başında olan herkes lütfen Pascal Siakam'a oy versin. Gerçekten inanılmaz bir sezon geçiriyor."

Siakam, Cavaliers karşısında 22 sayı kaydetti ancak bu performans da bir kez daha mağlubiyetle sonuçlandı.

Doğu Konferansı'nın son MVP'si olan Siakam, bu sezon yalnızca bir maç kaçırdı ve 23,7 sayı, 6,6 ribaund ve 3,8 asist ortalamalarıyla oynuyor. Tyrese Haliburton'ın sezonu kapatmasının ardından Indiana'yı sırtlayan isim olmasına rağmen, Pacers'ın düşüşü durdurulamıyor.

2025-26 sezonu Indiana adına şimdiden telafisi zor bir noktaya gelmişken, Carlisle ve Pacers cephesi en azından Siakam'ın bu bireysel mükemmel sezonunun ve yıl boyunca gösterdiği dayanıklılığın hak ettiği takdiri görmesini umut ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.