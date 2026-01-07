07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista geri dönüyor!

Beşiktaş'tan ailevi sebeplerden dolayı ayrılan Gabriel Paulista'nın, Brezilya ekibi Corinthians ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

calendar 07 Ocak 2026 09:51 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 09:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerle ayrılmak istediğini ve bu talebin kabul edildiğini duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüpten 35 yaşındaki stoperle ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini yönetim kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, talebi kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluğu göz önünde bulundurularak olumlu olarak değerlendirilmiştir. Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkesine dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ayrılmıştır."



CORINTHIANS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Brezilya basınından Globo sitesinde yer alan habere göre, siyah-beyazlı takımdan ayrılan 35 yaşındaki savunma oyuncusu Corinthians ile görüşmelere başladı.

ÇOCUKLUK KULÜBÜNE DÖNÜYOR

Brezilyalı futbolcunun, çocukluk kulübü Corinthians ile kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu birçok kez Brezilya ekibinde forma giymekten bahsetmiş ve sık sık Corinthians forması giyip paylaşım yapmıştı.

TRANSFER YASAĞI BULUNUYOR

Ancak Corinthians kulübünün Paulista'yı kadrosuna katabilmesi için öncelikle FIFA ve CBF (Brezilya Futbol Federasyonu) tarafından getirilen oyuncu transfer yasaklarını kaldırması gerekiyor. Brezilya ekibi, transfer yasağını sona erdirmek için dün bir taksiti erken ödemişti.

PERFORMANS

Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu başında kadrosuna kattığı Paulista, tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta bir gol kaydetti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.