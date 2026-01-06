06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-036'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Manuel Neuer'den geleceği için açıklama!

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, sözleşme geleceğiyle ilgili kararını mart–nisan aylarında vereceğini açıkladı.

calendar 06 Ocak 2026 15:50 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 16:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manuel Neuer'den geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kulüple devam eden sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.

30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Neuer, geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki aylarda vereceğini ifade etti.

"MART SONU NİSAN AYINA DOĞRU KARAR VERİLMİŞ OLUR"



Deneyimli file bekçisi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Pozitif hissediyorum. Ancak biraz beklemek ve önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini görmek istiyorum. İyi bir performans sergilemeye çalışacağım. Mart sonu ya da nisan ayına doğru karar verilmiş olur. O zamana kadar kaç maç oynadığımı ve kendimi nasıl hissettiğimi daha net bileceğim.

Yakında 40 yaşıma gireceğim, bu nedenle kariyerime devam etme kararını tam bir güvenle alıp alamayacağımı da değerlendirmem gerekiyor. Kulüple aramızdaki diyalog çok iyi, gerisi zamanla netleşecek."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.