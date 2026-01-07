07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

İşte Oğuz Aydın'ın transfer olmak istediği takım!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Oğuz Aydın, CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddetti. Milli futbolcunun, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediği öğrenildi.

calendar 07 Ocak 2026 12:54
Fotoğraf: AA
İşte Oğuz Aydın'ın transfer olmak istediği takım!
Fenerbahçe'de Anthony Musaba transferinin ardından gözden çıkarılan Oğuz Aydın'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

HT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertliler, Rus ekibi CSKA Moskova ile büyük ölçüde el sıkışırken, Oğuz Aydın ise kendisine büyük ilgi gösteren Trabzonspor'da kariyerine devam etmek istiyor. 

CSKA'dan gelen teklife olumsuz yanıt veren milli futbolcu, Trabzonspor'da oynama isteğini hem kulübüne hem de Fatih Tekke'ye iletti.



BAŞKANLARIN BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

25 yaşındaki kanat oyuncusunun bordo-mavililerde oynama isteği sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor başkanlarının bir araya gelerek transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor.

6 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA TRANSFER OLDU

2024-2025 sezonunun başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz, 1,5 sezonda sarı-lacivertli formayla 55 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atan milli futbolcu, 10 da asist yaptı.

BU SEZON PERFORMANSI

Oğuz Aydın bu sezon ise 25 maçta şans bulurken, 2 asist yaptı. 

1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
