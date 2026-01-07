Vakıfbank Kadın Voleybol, İtalya deplasmanında!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında 8 Ocak Perşembe günü İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Palazzo Wanny'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmada Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) ve Jan Krticka (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.



Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı-siyahlılar, geride kalan haftalarda Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0, Romanya ekibi CS Volei Alba Blaj'ı ise 3-1 mağlup etti.



Savino Del Bene de gruptaki ilk iki maçını kazandı.



