06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
17:00
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Jamie Carragher, Ruben Amorim'i yerden yere vurdu!

Jamie Carragher, Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim için "En iyi yaptığı şey basın toplantılarıydı, teknik direktörlük değil" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

calendar 06 Ocak 2026 14:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jamie Carragher, Manchester United'dan dün ayrılan Ruben Amorim hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Liverpool'un eski savunmacısı, Amorim'in Manchester United döneminde en dikkat çeken yönünün sahadaki performanstan ziyade basın toplantıları olduğunu söyledi.

"EN İYİ YAPTIĞI ŞEY BASIN TOPLANTILARIYDI"



 Carragher değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 

"Ruben Amorim'in Manchester United'daki en iyi yanı açıkçası takımının oyunu değil, basın toplantılarıydı. Premier Lig'e röportajları, sivri çıkışları ve alıntılanmaya çok müsait açıklamalarıyla harika bir katkı yaptı. Bizim için adeta bir hazineydi.

'Manchester United tarihinin en kötü takımı' çıkışı ise inanılmazdı. Kendi oyuncuları ve kendi takımı hakkında böyle bir şey söylemesine gerçekten inanamadım."

"ASIL SORUN, O BİR YORUMCU DEĞİL TEKNİK DİREKTÖRDÜ!"

Amorim'in zaman zaman yorumcu gibi konuştuğunu vurgulayan Carragher, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bazen Manchester United hakkında konuşurken, neredeyse Gary Neville kadar 'uzman' gibiydi. 14 ay boyunca belki de 'Manchester United'ın en iyi yorumcusu' unvanını taşıdı. Ama asıl sorun şuydu: O bir yorumcu değil, takımın teknik direktörüydü."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
