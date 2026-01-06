Jamie Carragher, Ruben Amorim'i yerden yere vurdu!

Jamie Carragher, Manchester United'dan dün ayrılan Ruben Amorim hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Liverpool'un eski savunmacısı, Amorim'in Manchester United döneminde en dikkat çeken yönünün sahadaki performanstan ziyade basın toplantıları olduğunu söyledi.
"EN İYİ YAPTIĞI ŞEY BASIN TOPLANTILARIYDI"
Carragher değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Ruben Amorim'in Manchester United'daki en iyi yanı açıkçası takımının oyunu değil, basın toplantılarıydı. Premier Lig'e röportajları, sivri çıkışları ve alıntılanmaya çok müsait açıklamalarıyla harika bir katkı yaptı. Bizim için adeta bir hazineydi.
'Manchester United tarihinin en kötü takımı' çıkışı ise inanılmazdı. Kendi oyuncuları ve kendi takımı hakkında böyle bir şey söylemesine gerçekten inanamadım."
"ASIL SORUN, O BİR YORUMCU DEĞİL TEKNİK DİREKTÖRDÜ!"
Amorim'in zaman zaman yorumcu gibi konuştuğunu vurgulayan Carragher, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bazen Manchester United hakkında konuşurken, neredeyse Gary Neville kadar 'uzman' gibiydi. 14 ay boyunca belki de 'Manchester United'ın en iyi yorumcusu' unvanını taşıdı. Ama asıl sorun şuydu: O bir yorumcu değil, takımın teknik direktörüydü."