Antalyaspor ligin ikinci yarısında 'Uğurlu' bir çıkış peşinde

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Hesap.com Antalyaspor, takımın başına teknik direktör Sami Uğurlu'nun getirilmesiyle sezonun ikinci yarısına umutla bakıyor.



Süper Lig'e Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan, ardından Erol Bulut ile yoluna devam eden Akdeniz temsilcisi, ligin ilk yarısında çıktığı 17 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak beklentilerin gerisinde kaldı.



Topladığı 15 puanla ligde 15'inci sırada yer alan Antalyaspor'da, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut ile de yollar ayrıldı.

Ligin ikinci yarısı öncesi takımın başına teknik direktör Sami Uğurlu'nun getirilmesi, kırmızı beyazlı ekip için yeni bir umut oldu.Sami Uğurlu yönetiminde hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlı ekipte, yönetim kurulu da transfer yasağını kaldırarak yapılacak yeni takviyelerle takımın çıkışa geçmesini hedefliyor.Kulübün basın sözcüsü Lokman Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig sıralamasında riskli bir bölgede yer aldıklarını hatırlattı.Antalyaspor'un düşme tehlikesi yaşamaması için çaba gösterdiklerini ifade eden Arslan,dedi.Antalyaspor'un transfer engelinin olduğunu anımsatan Arslan,ifadelerini kullandı.