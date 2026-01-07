07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Lakers, LeBron ve Luka'nın 60 sayılık performansıyla Pelicans'ı yıktı

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 30 sayı, Luka Doncic'in ise 30 sayı ve 10 asistlik performansıyla New Orleans Pelicans karşısında 111-103 galip gelmeyi başardı.

Lakers, LeBron ve Luka'nın 60 sayılık performansıyla Pelicans'ı yıktı
Lakers adına Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı. Bu sonuçla Los Angeles ekibi son beş maçında dördüncü galibiyetini alırken, Pelicans ise üst üste sekizinci yenilgisini yaşadı.

Lakers adına Deandre Ayton 18 sayı ve 11 ribauntla double-double yaparak galibiyete önemli katkı sağladı. Bu sonuçla Los Angeles ekibi son beş maçında dördüncü galibiyetini alırken, Pelicans ise üst üste sekizinci yenilgisini yaşadı.

New Orleans cephesinde Trey Murphy kariyer rekoru kırarak 41 sayı kaydetti. Zion Williamson mücadeleyi 15 sayıyla tamamlarken, çaylak Derik Queen 10 sayı ve 13 ribauntluk performans sergiledi. 


Sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle yedi maç kaçırdıktan sonra sahalara dönen Herb Jones, şut ritmini bulmakta zorlandı ve dokuz şutunun sekizini kaçırdı. Pelicans serbest atış çizgisinde de etkisiz kaldı; 18 serbest atışın beşi kaçarken, Williamson tek başına dört serbest atışı değerlendiremedi.

Lakers, maçı yüzde 50,6 isabet oranıyla (85 atışta 43 isabet) tamamlarken, Pelicans yüzde 44 (91 atışta 40 isabet) ile oynadı. New Orleans ayrıca üç sayı çizgisinin gerisinden büyük sıkıntı yaşadı ve denediği 40 üçlüğün 30'unu kaçırdı.

Gecenin diğer sonuçları:

Cleveland Cavaliers 120–116 Indiana Pacers
Orlando Magic 112–120 Washington Wizards
San Antonio Spurs 105–106 Memphis Grizzlies
Miami Heat 94–122 Minnesota Timberwolves
Dallas Mavericks 100–98 Sacramento Kings

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
