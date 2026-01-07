Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi: Halkbak - Galatasaray

2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
Mücadele, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından ya da tabii spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ligin ilk haftasında Halkbank, deplasmanda Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 mağlup olurken Galatasaray HDI Sigorta, evinde Knack Roeselara'yı 3-2 yendi.
