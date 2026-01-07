07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Hawks ile Trae Young, takas için birlikte çalışıyor

Atlanta Hawks ile Trae Young'ın birlikteliği sona yaklaşırken, iki tarafın da takas görüşmeleri konusunda iş birliği yaptığı bildirildi. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Young Atlanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

calendar 07 Ocak 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hawks ile Trae Young, takas için birlikte çalışıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atlanta Hawks ile Trae Young'ın birlikteliği sona yaklaşırken, iki tarafın da takas görüşmeleri konusunda iş birliği yaptığı bildirildi. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Young Atlanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Charania'ya göre Trae Young, kendisini birincil oyun kurucu olarak kullanacak ve sözleşme uzatması sunmaya hazır bir takıma gitmek istiyor.

Dört kez All-Star seçilen Young'ın sözleşmesinde 2026-27 sezonu için 48,9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Hawks ile Young, bu sezon başlamadan önce sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya varamayınca, Atlanta yönetimi genç çekirdeğine yöneldi.


Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker, bu sezon Young'dan daha fazla süre alırken; Trae Young sakatlıklar nedeniyle yalnızca 10 maçta forma giyebildi. Bu sakatlıklar arasında MCL zorlanması da yer alıyor.

Buna rağmen Young, sahada olduğu sürelerde etkili olmaya devam etti ve maç başına 19,3 sayı ile 8,9 asist ortalamaları yakaladı. Yüzde 41,5 şut isabetiyle oynayan 27 yaşındaki yıldız, en son 27 Aralık'ta Knicks karşısında forma giydi ve o maçta 31 dakika sahada kaldı. Ardından yaşadığı quadriceps sakatlığı nedeniyle beş maçı kaçırdı.

Hawks, Doğu Konferansı'nda 17-21'lik dereceyle 10. sırada yer alırken, son 11 maçının dokuzunu kaybetti.

Dallas Mavericks tarafından 2018 Draftı'nda 5. sıradan seçilen Young, Luka Dončić karşılığında Atlanta'ya takas edilmişti. Hawks formasıyla geçirdiği sekiz sezonda 25,2 sayı ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan Young, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 35,1 isabet oranıyla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.