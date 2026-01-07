Atlanta Hawks ile Trae Young'ın birlikteliği sona yaklaşırken, iki tarafın da takas görüşmeleri konusunda iş birliği yaptığı bildirildi. ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Young Atlanta'dan ayrılmaya hazırlanıyor.Charania'ya göre Trae Young, kendisini birincil oyun kurucu olarak kullanacak ve sözleşme uzatması sunmaya hazır bir takıma gitmek istiyor.Dört kez All-Star seçilen Young'ın sözleşmesinde 2026-27 sezonu için 48,9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Hawks ile Young, bu sezon başlamadan önce sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya varamayınca, Atlanta yönetimi genç çekirdeğine yöneldi.Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker, bu sezon Young'dan daha fazla süre alırken; Trae Young sakatlıklar nedeniyle yalnızca 10 maçta forma giyebildi. Bu sakatlıklar arasında MCL zorlanması da yer alıyor.Buna rağmen Young, sahada olduğu sürelerde etkili olmaya devam etti ve maç başına 19,3 sayı ile 8,9 asist ortalamaları yakaladı. Yüzde 41,5 şut isabetiyle oynayan 27 yaşındaki yıldız, en son 27 Aralık'ta Knicks karşısında forma giydi ve o maçta 31 dakika sahada kaldı. Ardından yaşadığı quadriceps sakatlığı nedeniyle beş maçı kaçırdı.Hawks, Doğu Konferansı'nda 17-21'lik dereceyle 10. sırada yer alırken, son 11 maçının dokuzunu kaybetti.Dallas Mavericks tarafından 2018 Draftı'nda 5. sıradan seçilen Young, Luka Dončić karşılığında Atlanta'ya takas edilmişti. Hawks formasıyla geçirdiği sekiz sezonda 25,2 sayı ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan Young, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 35,1 isabet oranıyla oynadı.