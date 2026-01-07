Ferdi Kadıoğlu'ndan Musaba'ya tek emojili yorum!

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan renklerine bağladığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli forma altında ilk maçına eski takımına karşı çıktı. Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a atılan 2 golün de asistini yapan Hollandalı futbolcudan karşılaşma sonrası paylaşım geldi.



Musaba paylaşımında maçtan fotoğraflarının yer aldığı bir kolaja yer verdi ve "Eski takımıma saygı duyarak... Fenerbahçe formasıyla ilk maçımda, 2 asistle 2-0 kazandık. Süper Kupa'da finaldeyiz." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında birlikte oynadığı Musaba'nın paylaşımına yorum yaptı.

Paylaşım ve yorum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili genç oyuncu, "Ferdi'nin Hollanda'dan Fenerbahçe'ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettim." şeklinde konuştu.







