07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Ferdi Kadıoğlu'ndan Musaba'ya tek emojili yorum!

Fenerbahçe'de ilk maçında 2 asist yapan Anthony Musaba'nın paylaşımı sosyal medyayı sallarken, Ferdi Kadıoğlu'nun emojili yorumu büyük ilgi gördü.

07 Ocak 2026 10:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan renklerine bağladığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli forma altında ilk maçına eski takımına karşı çıktı. Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'a atılan 2 golün de asistini yapan Hollandalı futbolcudan karşılaşma sonrası paylaşım geldi. 

Musaba paylaşımında maçtan fotoğraflarının yer aldığı bir kolaja yer verdi ve "Eski takımıma saygı duyarak... Fenerbahçe formasıyla ilk maçımda, 2 asistle 2-0 kazandık. Süper Kupa'da finaldeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, NEC Nijmegen altyapısında birlikte oynadığı Musaba'nın paylaşımına yorum yaptı.



Paylaşım ve yorum kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlardan büyük ilgi gördü.

İŞTE O PAYLAŞIM;



MUSABA, FERDİ KADIOĞLU İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ferdi Kadıoğlu ile ilgili genç oyuncu, "Ferdi'nin Hollanda'dan Fenerbahçe'ye yaptığı transfer çok büyük bir adımdı. Büyük bir kulübe gitmişti. Sadece ben değil; onunla birlikte oynayan herkes ona hayranlıkla bakıyordu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde onu ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettim." şeklinde konuştu.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
