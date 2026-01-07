07 Ocak
Bournemouth-Tottenham
22:30
07 Ocak
Brentford-Sunderland
22:30
07 Ocak
M.City-Brighton
22:30
07 Ocak
Fulham-Chelsea
22:30
07 Ocak
Everton-Wolves
22:30
07 Ocak
C.Palace-Aston Villa
22:30
07 Ocak
Newcastle-Leeds United
23:15
07 Ocak
Burnley-M. United
23:15
07 Ocak
Barcelona-Athletic Bilbao
22:00
07 Ocak
Bologna-Atalanta
20:30
07 Ocak
SSC Napoli-Verona
20:30
07 Ocak
Lazio-Fiorentina
22:45
07 Ocak
Torino-Udinese
22:45
07 Ocak
Parma -Inter
22:45
07 Ocak
Benfica-Braga
23:00

Okan Buruk'un 'ezeli' üstünlüğü: Rakip tanımıyor!

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında üç ezeli rakibe karşı çıktığı 26 mücadelenin 16'sını kazandı; yüzde 62'lik galibiyet oranı tutturdu. Sadece 4 yenilgi gördü.

calendar 07 Ocak 2026 10:14
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un 'ezeli' üstünlüğü: Rakip tanımıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın başında geçirdiği üç sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da birer zafer kazanan Teknik Direktör Okan Buruk, ezeli rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.

Buruk; önceki gün oynanan Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetle Galatasaray kulübesindeki 26'ncı derbisinde 16'ncı kez kazanan taraf olmayı başardı. Yenilgi sayısı ise sadece dört...

TEK FİNAL YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ'A

Galatasaray'daki yedinci kupası için final oynayacak Okan Buruk'un, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı galibiyet oranı da yüzde 62 gibi yüksek bir değer.


Buruk, bordo-mavililere karşı yenilgi görmeyip 2,26 gibi görkemli bir maç başına puan ortalaması tutturdu.

Sarı-lacivertlilere bir kez yenildi, diğer üç yenilgi ise siyah-beyazlılara karşı geldi. Başarılı hocanın Galatasaray ile kaybettiği tek final de yine Beşiktaş'a karşı yaşanmıştı.

KUPALARDA OKAN BURUK

Türkiye Kupası: Geçen sezon finalde Trabzonspor'a karşı 3-0'la kazanıp şampiyon oldu.

Süper Kupa: Trabzonspor'u 4-1 yenerek yeni formattaki ilk finalist oldu. Geçen sezon Beşiktaş'a 5-0 kaybederek ilk ve tek final yenilgisini tattı. Fenerbahçe'yi ise 2024'te hükmen 3-0 yendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.