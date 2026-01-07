Okan Buruk'un 'ezeli' üstünlüğü: Rakip tanımıyor!

Galatasaray'ın başında geçirdiği üç sezonda üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da birer zafer kazanan Teknik Direktör Okan Buruk, ezeli rakiplerine kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.
Buruk; önceki gün oynanan Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetle Galatasaray kulübesindeki 26'ncı derbisinde 16'ncı kez kazanan taraf olmayı başardı. Yenilgi sayısı ise sadece dört...
TEK FİNAL YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ'A
Galatasaray'daki yedinci kupası için final oynayacak Okan Buruk'un, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı galibiyet oranı da yüzde 62 gibi yüksek bir değer.
Buruk, bordo-mavililere karşı yenilgi görmeyip 2,26 gibi görkemli bir maç başına puan ortalaması tutturdu.
Sarı-lacivertlilere bir kez yenildi, diğer üç yenilgi ise siyah-beyazlılara karşı geldi. Başarılı hocanın Galatasaray ile kaybettiği tek final de yine Beşiktaş'a karşı yaşanmıştı.
KUPALARDA OKAN BURUK
Türkiye Kupası: Geçen sezon finalde Trabzonspor'a karşı 3-0'la kazanıp şampiyon oldu.
Süper Kupa: Trabzonspor'u 4-1 yenerek yeni formattaki ilk finalist oldu. Geçen sezon Beşiktaş'a 5-0 kaybederek ilk ve tek final yenilgisini tattı. Fenerbahçe'yi ise 2024'te hükmen 3-0 yendi.
Buruk; önceki gün oynanan Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetle Galatasaray kulübesindeki 26'ncı derbisinde 16'ncı kez kazanan taraf olmayı başardı. Yenilgi sayısı ise sadece dört...
TEK FİNAL YENİLGİSİ BEŞİKTAŞ'A
Galatasaray'daki yedinci kupası için final oynayacak Okan Buruk'un, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı galibiyet oranı da yüzde 62 gibi yüksek bir değer.
Buruk, bordo-mavililere karşı yenilgi görmeyip 2,26 gibi görkemli bir maç başına puan ortalaması tutturdu.
Sarı-lacivertlilere bir kez yenildi, diğer üç yenilgi ise siyah-beyazlılara karşı geldi. Başarılı hocanın Galatasaray ile kaybettiği tek final de yine Beşiktaş'a karşı yaşanmıştı.
KUPALARDA OKAN BURUK
Türkiye Kupası: Geçen sezon finalde Trabzonspor'a karşı 3-0'la kazanıp şampiyon oldu.
Süper Kupa: Trabzonspor'u 4-1 yenerek yeni formattaki ilk finalist oldu. Geçen sezon Beşiktaş'a 5-0 kaybederek ilk ve tek final yenilgisini tattı. Fenerbahçe'yi ise 2024'te hükmen 3-0 yendi.