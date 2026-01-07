Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, San Antonio Spurs ile oynanacak karşılaşma öncesinde durumu hakkında konuştu ve sezonun geri kalanında arka arkaya oynanan (back-to-back) tüm maçlar için durumunun "belirsiz" olacağını açıkça ifade etti.
LeBron James, Salı gecesi oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda, bundan sonraki süreçte sahada olup olmayacağının maç bazında değerlendirileceğini net bir dille ortaya koydu. ESPN muhabiri Dave McMenamin'e konuşan James, Çarşamba günü Spurs karşısında forma giyip giymeyeceği sorulduğunda oldukça açık ifadeler kullandı.
"Sezonun geri kalanında oynanacak her back-to-back maç için durumum TBD, yani 'to be determined'," diyen James sözlerini şöyle sürdürdü:
"41 yaşındayım. NBA tarihindeki en fazla dakika oynayan oyuncuyum. Bunu şu an bir kenara not edin. Ne konuşuyoruz ki?"
Bu açıklamalar, Lakers'ın New Orleans Pelicans ile oynadığı karşılaşmanın hemen ardından geldi. LeBron James, söz konusu maçta 30 sayı, 8 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk çok yönlü bir performans sergilerken, sahadan yüzde 52,6 isabetle oynadı ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 60 başarı sağladı. Luka Doncic'in 30 sayı ve 10 asistlik gecesiyle birlikte Lakers, Pelicans'ı 111-103 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı.
Maçın ardından oyunu değerlendiren James, son bölümlerdeki performansa dikkat çekti.
"Üçüncü çeyreği oldukça iyi bitirdik ve DK'nın üçüncü çeyrek sonunda çok iyi bir şutu vardı," diyen James, "Maalesef o şutu sokamadık. Üçüncü çeyreğin sonunda box-out yapamadık ve bu da onlara bir 'and-one' verdi. Ama dördüncü çeyrek kazanma zamanıdır ve o periyoda damgamızı vurmamız gerekiyor. İyi başladık ve gelen seri karşısında ayakta kalmayı başardık," ifadelerini kullandı.
Takım savunması ve iletişime de vurgu yapan James, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İletişim kurduğunuzda ve bazı şeyler dağıldığında hataları telafi edebilirsiniz. Dördüncü çeyrekte birbirimize yardım etme konusunda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Trey Murphy müthiş bir oyuncu ve ikinci yarıda ritim buldu, ancak ilk yarının aksine ikinci yarıda ribaundları temizlemeyi başardık."
Maç sonrası taraftarlara da değinen LeBron James, duygusal ifadeler kullandı:
"Oyuna olan sevgimi ve tutkumı taraftarlara geri vermeye çalışıyorum. İster deplasmanda ister evimde olsun, taraftarların önünde kaç kez daha oynama fırsatı bulacağımı bilmiyorum. Bu yüzden bu anlar benim için çok değerli. Oyunu oynama şeklime gerçekten değer veren gerçek taraftarlara karşı minnettarım."
Bu sezon önemli bir süreyi zaten kaçırmış olan LeBron James için Lakers cephesi yeni bir sakatlık riskini göze almak istemiyor. James hâlâ üst düzey bir performans sergilerken, maç başına 21,2 sayı, 5,2 ribaund, 6,7 asist, 0,9 top çalma ve 0,6 blok ortalamalarıyla oynuyor; sahadan yüzde 51,1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 30,6 isabet oranı yakalıyor. Bu noktada Lakers için LeBron'un sağlığını korumak her zamankinden daha büyük bir öncelik haline gelmiş durumda.
