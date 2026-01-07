Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, San Antonio Spurs ile oynanacak karşılaşma öncesinde durumu hakkında konuştu ve sezonun geri kalanında arka arkaya oynanan (back-to-back) tüm maçlar için durumunun "belirsiz" olacağını açıkça ifade etti.LeBron James, Salı gecesi oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda, bundan sonraki süreçte sahada olup olmayacağının maç bazında değerlendirileceğini net bir dille ortaya koydu. ESPN muhabiri Dave McMenamin'e konuşan James, Çarşamba günü Spurs karşısında forma giyip giymeyeceği sorulduğunda oldukça açık ifadeler kullandı." diyen James sözlerini şöyle sürdürdü:Bu açıklamalar, Lakers'ın New Orleans Pelicans ile oynadığı karşılaşmanın hemen ardından geldi. LeBron James, söz konusu maçta 30 sayı, 8 ribaund, 8 asist, 2 top çalma ve 1 blokluk çok yönlü bir performans sergilerken, sahadan yüzde 52,6 isabetle oynadı ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 60 başarı sağladı. Luka Doncic'in 30 sayı ve 10 asistlik gecesiyle birlikte Lakers, Pelicans'ı 111-103 mağlup ederek galibiyet serisini üç maça çıkardı.Maçın ardından oyunu değerlendiren James, son bölümlerdeki performansa dikkat çekti.diyen James,ifadelerini kullandı.Takım savunması ve iletişime de vurgu yapan James, sözlerini şöyle sürdürdü:Maç sonrası taraftarlara da değinen LeBron James, duygusal ifadeler kullandı:Bu sezon önemli bir süreyi zaten kaçırmış olan LeBron James için Lakers cephesi yeni bir sakatlık riskini göze almak istemiyor. James hâlâ üst düzey bir performans sergilerken, maç başına 21,2 sayı, 5,2 ribaund, 6,7 asist, 0,9 top çalma ve 0,6 blok ortalamalarıyla oynuyor; sahadan yüzde 51,1, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 30,6 isabet oranı yakalıyor. Bu noktada Lakers için LeBron'un sağlığını korumak her zamankinden daha büyük bir öncelik haline gelmiş durumda.