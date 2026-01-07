Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın annesi hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın annesi Işıl Kafkas'ın vefat ettiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın değerli annesi Işıl Kafkas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Işıl Kafkas'a Allah'tan rahmet, başta Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Kafkas'ın cenazesi 8 Ocak Perşembe günü ikindi vakti İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
