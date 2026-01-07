Potada kadınların dev derbisi: Beşiktaş - Galatasaray

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.



7 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakasının ardından, yarı finalist ekipler 9-11 Ocak'ta Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.



Bu maçta turu geçen takım, dörtlü final etabında Melikgazi Kayseri Basketbol – Emlak Konut galibiyle eşleşecek.



