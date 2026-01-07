Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferinde anlaşma sağladı. Nijeryalı isim, Türkiye'ye geldi.
Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE'YE GELDİ!
Bordo-mavili yöneticiler, 1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.
Havalimanında açıklama yapan Chibuike Nwaiwu "Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.
Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.
