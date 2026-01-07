06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu getirdi!

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger ile anlaştı. Nijeryalı stoper, Türkiye'ye geldi.

calendar 07 Ocak 2026 00:53 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 01:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferinde anlaşma sağladı. Nijeryalı isim, Türkiye'ye geldi.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE'YE GELDİ!


Bordo-mavili yöneticiler, 1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi gece saatlerinde İstanbul'a getirdi. 

Havalimanında açıklama yapan Chibuike Nwaiwu "Trabzonspor büyük bir takım, çok iyi taraftarları var. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon euroluk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.