Thomas Reis'ten Musaba ve Tedesco yanıtı!

Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2026 19:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'ten Musaba ve Tedesco yanıtı!
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Maçtan hemen önce Samsunspor Teknik Direktörü Thoma Reis konuştu.

İşte Reis'in açıklamaları:

"Elbette burada olduğumuz için çok mutluyuz. Burada olmayı geçen sene gösterdiğimiz performanstan sonra hak etmiştik. Kupaya ulaşmak için en kısa format, yol diyebiliriz. Galatasaray, dün finale çıktı. Biz de bugün Fenerbahçe'ye karşı, Türkiye'nin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Oynadığımız oyundan zevk almaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Özellikle bizim için 3 farklı kulvarda performans göstermek kolay değil. Dar bir kadromuz var ve sakat oyuncumuz var. Bir oyuncu da bizden ayrıldı (Anthony Musaba) ve Fenerbahçe'ye gitti. Bugün 11 oyuncumuz ve kulübede oyuncularımız var."

"Büyük takımlara karşı iyi performans gösterdik. Bugün de aynısını yapmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Umarım iyi performans gösterir ve istediğimiz sonucu alırız."

"TEDESCO İLE KONUŞMADIK"

Thomas Reis, maç öncesi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında kanatta kimin oynayacağına yönelik sorunun ardından, "Belki bu akşam (Tedesco ile) bir telefonlaşırız ve birbirimize kadrolarımız hakkında bilgi veririz." demişti.


Maç öncesi flaş röportajda bu açıklaması hatırlatılan Alman teknik adam, "Tedesco ile telefon görüşmesi yapmadık, bir espriydi o. Elimizdeki kadroyla neler yapabileceğimize bakacağız. Kanat oyuncularımız eksik, birçok genç oyuncuyu aldık kadroya. Kanatta da genç oyuncularımız olacak. Kendileriyle gurur duyuyorum. Her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bugünkü karşılaşmadan keyif alarak oynamaya çalışacağız. Maçı dört gözle bekliyorum." yanıtını verdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
