Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis'in önceliğinin Mavericks'te kalmak ve bu yaz uzun vadeli bir kontrat uzatmasına imza atmak olduğu bildirildi.ESPN'den Tim MacMahon, NBA Today programında yaptığı açıklamada Davis'in planını şu sözlerle aktardı:MacMahon ayrıca sürecin önemli bir aktörü olarak Davis'in menajeri Rich Paul'un da devrede olacağını vurguladı:"Bu tür bir durumda Rich Paul mutlaka sürecin içinde olacaktır. AD'nin, kendisine uzun vadeli ve yüksek bedelli bir uzatma verecek bir takıma takas edilmesini isteyecekler. Sezon ortasında Dallas'ın bu kadar çok parçayı bir araya getirmesi son derece zor."32 yaşındaki Davis, bu sezon 54.1 milyon dolar kazanırken, 2025–26 sezonu için 58.5 milyon dolar alacak. Ayrıca 2027–28 sezonu için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.Davis'in kariyerinde dayanıklılık konusu hâlâ önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Los Angeles Lakers formasıyla 2023–24 sezonunda 76 maç oynamış olsa da, 2018–19 sezonundan bu yana bir sezonda 61 maçtan fazla forma giyemedi.The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Mavericks yönetimi Davis ile ilgili takas görüşmelerinde önceliği genç yetenekler ve süresi dolan kontratlar üzerine kurmuş durumda.The Athletic yazarı Josh Robbins ise olası bir Davis takasının 2025–26 sezonu içinde tamamlanmasının son derece karmaşık olabileceğini ifade etti:Sam Amick de Davis'in Dallas'ta kalma ihtimalinin güçlü olduğunu şu sözlerle dile getirdi:Bu sezon 18 maçta forma giyen Anthony Davis, 20.4 sayı, 10.8 ribaund ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı.