06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-033'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Anthony Davis geleceğiyle ilgili kararını verdi

Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis'in önceliğinin Mavericks'te kalmak ve bu yaz uzun vadeli bir kontrat uzatmasına imza atmak olduğu bildirildi.

calendar 06 Ocak 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Anthony Davis geleceğiyle ilgili kararını verdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks yıldızı Anthony Davis'in önceliğinin Mavericks'te kalmak ve bu yaz uzun vadeli bir kontrat uzatmasına imza atmak olduğu bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, NBA Today programında yaptığı açıklamada Davis'in planını şu sözlerle aktardı:

"AD'nin tercihi Dallas'ta kalmak ve bu yaz kontrat uzatması yapmak olur. Mavericks şu anda Anthony Davis için güçlü bir takas piyasası oluşturmaya çalışıyor. Ancak bu, hem dayanıklılık (sakatlık) sorunları hem de kontratın finansal boyutu nedeniyle oldukça zor."


MacMahon ayrıca sürecin önemli bir aktörü olarak Davis'in menajeri Rich Paul'un da devrede olacağını vurguladı:

"Bu tür bir durumda Rich Paul mutlaka sürecin içinde olacaktır. AD'nin, kendisine uzun vadeli ve yüksek bedelli bir uzatma verecek bir takıma takas edilmesini isteyecekler. Sezon ortasında Dallas'ın bu kadar çok parçayı bir araya getirmesi son derece zor."

32 yaşındaki Davis, bu sezon 54.1 milyon dolar kazanırken, 2025–26 sezonu için 58.5 milyon dolar alacak. Ayrıca 2027–28 sezonu için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor.

Davis'in kariyerinde dayanıklılık konusu hâlâ önemli bir soru işareti olmaya devam ediyor. Los Angeles Lakers formasıyla 2023–24 sezonunda 76 maç oynamış olsa da, 2018–19 sezonundan bu yana bir sezonda 61 maçtan fazla forma giyemedi.

The Athletic'ten Sam Amick'in haberine göre, Mavericks yönetimi Davis ile ilgili takas görüşmelerinde önceliği genç yetenekler ve süresi dolan kontratlar üzerine kurmuş durumda.

The Athletic yazarı Josh Robbins ise olası bir Davis takasının 2025–26 sezonu içinde tamamlanmasının son derece karmaşık olabileceğini ifade etti:

"Anthony Davis'i içeren herhangi bir takas, birden fazla ek takımın dahil olmasını gerektirebilir. Bu ölçekte çok takımlı bir anlaşma, sezon içinde tamamlanamayacak kadar karmaşık hale gelebilir ve yaz döneminde yapılması çok daha kolay olabilir."

Sam Amick de Davis'in Dallas'ta kalma ihtimalinin güçlü olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Benim sezgilerim, Davis'in yerinde kalacağı yönünde. Sezon ortası takasları yaz dönemine kıyasla doğası gereği çok daha karmaşıktır ve Mavericks şu anda bu tür bir hamleyi zorlaştıran bir organizasyonel geçiş sürecinden geçiyor."

Bu sezon 18 maçta forma giyen Anthony Davis, 20.4 sayı, 10.8 ribaund ve 1.7 blok ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.