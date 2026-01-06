Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gelişmesi!

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in bonservisi konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar, transferin mali şartlarında Fenerbahçe ile anlaşmaya varırken, resmi imzanın kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
MERT GÜNOK + 1.5 MİLYON EURO
Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın, Mert Günok'un bonservisi dışında Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi. Daha önce sözleşmede yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu, taraflar arasında yapılan yeni görüşmeler sonucunda revize edilmiş oldu.
RESMİ İMZA SEZON SONUNA KALABİLİR
Cengiz Ünder'in performansından memnun kalan Beşiktaş yönetimi, ekonomik şartları da gözeterek transferi kalıcı hale getirmek için Fenerbahçe ile masaya oturdu. İlk görüşmede büyük oranda anlaşma sağlandı ancak resmi imzanın sezon sonuna kalabileceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana takımıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
