06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Dusan Alimpijevic'ten taraftara çağrı!

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Ratiopharm Ulm karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Ocak 2026 08:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Alimpijevic'ten taraftara çağrı!
BKT EuroCup'ın 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Ratiopharm Ulm'ü farklı mağlup ederek B Grubu'ndaki dokuzuncu galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, tribünlerdeki boşluklara vurgu yaparak camiaya net bir mesaj verdi.

"EUROCUP MI KAZANMAK İSTİYORUZ YOKSA BİR MAÇI MI?"

Alimpijevic, "48 saat önce Fenerbahçe'ye karşı kapalı gişe bir maç oynadık. Bugün ise salonun neredeyse yarısı boştu. Beşiktaş camiası olarak ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor. EuroCup'ı mı kazanmak istiyoruz, yoksa bir maçı kazanmak mı?" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Süper Lig'de lider konumda olduklarını hatırlatan Sırp koç, EuroCup hedefinin altını çizerek, "Bu maç bizim için çok önemliydi. Çeyrek finale doğrudan katılma mücadelesi veriyoruz. Büyük maç, küçük maç yok. Bu yolda tüm maçlarda taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki üç maçı deplasmanda oynayacağız, bu yüzden bugün salonun dolu olmasını bekliyordum. Zor olduğunu biliyorum ama yalnızca bir tane Beşiktaş var" sözleriyle çağrısını yineledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
