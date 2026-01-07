Dusan Alimpijevic'ten taraftara çağrı!

BKT EuroCup'ın 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş GAİN, sahasında ağırladığı Ratiopharm Ulm'ü farklı mağlup ederek B Grubu'ndaki dokuzuncu galibiyetini elde etti.



Karşılaşmanın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, tribünlerdeki boşluklara vurgu yaparak camiaya net bir mesaj verdi.



"EUROCUP MI KAZANMAK İSTİYORUZ YOKSA BİR MAÇI MI?"



Alimpijevic, "48 saat önce Fenerbahçe'ye karşı kapalı gişe bir maç oynadık. Bugün ise salonun neredeyse yarısı boştu. Beşiktaş camiası olarak ne istediğimize karar vermemiz gerekiyor. EuroCup'ı mı kazanmak istiyoruz, yoksa bir maçı kazanmak mı?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de lider konumda olduklarını hatırlatan Sırp koç, EuroCup hedefinin altını çizerek,sözleriyle çağrısını yineledi.