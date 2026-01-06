Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir arada!

Fenerbahçe'de taraftarları duygulandıran bir paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile bir araya geldi.
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği kareyi Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.
