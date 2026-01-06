06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-073'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-02'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir arada!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.

calendar 06 Ocak 2026 20:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de taraftarları duygulandıran bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile bir araya geldi.

Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın bir araya geldiği kareyi Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
