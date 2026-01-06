06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-075'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-03'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Erik ten Hag, Twente'ye imza attı!

Erik ten Hag, Twente ile sözleşme imzaladı. 55 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Hollanda temsilcisinin futbol direktörü olacak.

calendar 06 Ocak 2026 21:13 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 21:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Erik ten Hag, Twente'ye imza attı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester United ve Bayer Leverkusen maceraları başarısız geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, ülkesine döndü.

Erik ten Hag, Twente ile sözleşme imzaladı. 1 Şubat'ta yeni takımına katılacak 55 yaşındaki teknik adam, yeni sezondan itibaren Twente'nin futbol direktörü olacak.

Sezon sonuna kadar Twente'de futbol organizasyonunun bir parçası olacak Hollandalı teknik adam, sezon sonunda Twente'nin futbol direktörü Jan Streuer'in emekliye ayrılmasıyla Streuer'in görevini üstlenecek.

Ten Hag, Twente ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.