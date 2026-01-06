Erik ten Hag, Twente'ye imza attı!

Manchester United ve Bayer Leverkusen maceraları başarısız geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag, ülkesine döndü.



Erik ten Hag, Twente ile sözleşme imzaladı. 1 Şubat'ta yeni takımına katılacak 55 yaşındaki teknik adam, yeni sezondan itibaren Twente'nin futbol direktörü olacak.



Sezon sonuna kadar Twente'de futbol organizasyonunun bir parçası olacak Hollandalı teknik adam, sezon sonunda Twente'nin futbol direktörü Jan Streuer'in emekliye ayrılmasıyla Streuer'in görevini üstlenecek.



Ten Hag, Twente ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.



