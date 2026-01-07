Anthony Musaba: 'Çocukluğumdan beri hayalimdi'

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de ilk maçında iki asistle yıldızlaşan Anthony Musaba maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Musaba, "Çocukluğumdan beri hayalimdi. Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Beni çok desteklediler." ifadelerini kullandı.