Fenerbahçe'den salı akşamı 4'te 4!

Fenerbahçe, salı akşamı farklı branşlarda oynadığı dört maçı da kazandı.

calendar 06 Ocak 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 23:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den salı akşamı 4'te 4!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe, salı akşamı farklı branşlarda dört karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler, farklı branşlarda oynadığı dört maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Futbolda Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Adana'da Samsunspor ile karşılaştı. Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Kupa'da finale yükseldi.

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sahasında ağırladığı Olympiakos'u 88-80 mağlup etti.


VOLEYBOL

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımını 3-0 yendi.

Lodz Sport Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-16, 25-20 ve 25-11'lik setlerle kazandı.

Gruptaki ilk iki maçında Portekiz'in Benfica ve İtalya'nın Igor Gorgonzola takımlarını da 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

KADIN BASKETBOL

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe, farklı branşlarda gelen galibiyetlerin ardından paylaşım yaptı ve paylaşımında, "Bu akşamki Çubuklu mesaisi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin paylaşımında kullandığı görsel:





  • KL
