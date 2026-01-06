06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-076'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-05'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Moneke'den Fenerbahçe Beko transferlerine olay yorum

Baskonia forveti Chima Moneke, Fenerbahçe Beko'nun Chris Silva ve Nando De Colo hamleleri sonrası büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

calendar 06 Ocak 2026 19:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Moneke'den Fenerbahçe Beko transferlerine olay yorum
EuroLeague ekiplerinden Baskonia forması Chima Moneke, Fenerbahçe Beko'nun yaptığı Chris Silva ve Nando De Colo transferleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
 
Sarı-lacivertlilerin hamlelerini duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren Moneke, özellikle Chris Silva transferine ayrı bir parantez açtı.
 
Fenerbahçe'nin transfer dönemlerinde ne kadar ciddi davrandığını vurgulayan Moneke, "Söz konusu etkili transferler olduğunda Fenerbahçe gerçekten çok ciddi. Bu iki transferi duyduğumda içimden 'has*ktir' dedim" ifadelerini kullandı.
 
Chris Silva'yı yakından tanıdığını belirten Moneke, "Miami'deyken onunla aynı bireysel antrenörle çalışıyorduk. Onu sık sık görüyordum ve bence bu çok net bir transfer. EuroLeague seviyesine çıkmasının bu kadar uzun sürmesine gerçekten şaşırıyorum. Chris Silva tam anlamıyla bir canavar. Mütevazı, çok çalışkan ve karakterli biri. Fenerbahçe'ye geldiğini duyduğumda yine aynı tepkiyi verdim" dedi.
 
Nando De Colo transferine de değinen Moneke, tecrübeli yıldızın kalitesinin tartışılmaz olduğunu söylerken, takım dengesi açısından soru işaretleri taşıdığını ifade etti. "Nando'nun kim olduğunu herkes biliyor. Ancak Wade, Talen ve Brandon her hafta daha iyiye giderken bu transfer, Silva kadar gerekli miydi? Bundan emin değilim" sözleriyle görüşünü paylaştı.
 
Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk şansına da dikkat çeken Moneke, yapılan transferlerin takımı daha da güçlendirmiş olabileceğini belirterek, "Şampiyonluk potansiyellerini artırmış olabilirler. Açıkçası şu an back to back' (arka arkaya şampiyonluk) yapmayı düşünmemeleri için hiçbir sebep yok" diyerek sarı-lacivertlilerin hedef büyüttüğünü vurguladı.
