Ben Yedder, Sakaryaspor'dan Fas'a gitti!

Sezonun ilk yarısında 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da forma giyen Ben Yedder'in yeni durağı Fas oldu.



Fas ekibi Wydad Casablanca, Sakaryaspor'dan Ben Yedder'i kadrosuna kattı.



Ben Yedder, yeni kulübüne altı aylık imza attı.



Sakaryaspor'da 14 maçta süre bulan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.



