06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Ben Yedder, Sakaryaspor'dan Fas'a gitti!

Wydad Casablanca, Sakaryaspor'dan Ben Yedder'i kadrosuna kattı.

calendar 07 Ocak 2026 01:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ben Yedder, Sakaryaspor'dan Fas'a gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sezonun ilk yarısında 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da forma giyen Ben Yedder'in yeni durağı Fas oldu.

Fas ekibi Wydad Casablanca, Sakaryaspor'dan Ben Yedder'i kadrosuna kattı.

Ben Yedder, yeni kulübüne altı aylık imza attı.

Sakaryaspor'da 14 maçta süre bulan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.