Phoenix Suns forması giyen Dillon Brooks, takas piyasasından tamamen çıkarıldı. Suns sahibi Mat Ishbia, Şubat ayındaki takas son tarihi öncesinde Brooks ile ilgili çıkan iddialara sosyal medya üzerinden net bir yanıt verdi.Son dönemde DeMarcus Cousins ve Paul Pierce, Dillon Brooks'un Austin Reaves karşılığında Los Angeles Lakers'a gönderilebileceği yönünde spekülasyonlarda bulunmuştu. Ancak bu iddialar Suns yönetimi tarafından kesin bir dille reddedildi.Mat Ishbia, Cousins'ın bu senaryoyu dile getirdiği bir videoyu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:29 yaşındaki Dillon Brooks, kariyerinin istatistiksel olarak en iyi sezonunu geçiriyor. Bu sezon 21.4 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalayan Brooks, üç sayı çizgisinin gerisinden de %34.3 isabet oranı tutturdu.Dokuz yıllık NBA kariyerinde daha önce Memphis Grizzlies ve Houston Rockets formaları giyen Brooks, bu sezon Phoenix Suns'taki ilk yılını geçiriyor.