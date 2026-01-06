06 Ocak
Oosterwolde'ye talip çıktı, Fenerbahçe fiyatı belirledi!

İtalya Serie A ekibi Roma, Fenerbahçe forması giyen Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde ile ilgileniyor.

calendar 06 Ocak 2026 16:44 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 16:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, sol bek ve sol stoperde görev yapabilen Jayden Oosterwolde için bonservis beklentisini netleştirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcunun olası transferi için 25 milyon euro seviyesinin altına inmeyi düşünmüyor.

Bu tutumun arkasında sözleşmede yer alan dikkat çekici bir madde bulunuyor. Yapılan anlaşmaya göre, transfer bedelinin 7 milyon euronun üzerindeki kısmının yüzde 30'u oyuncunun eski kulübü Parma'ya ödenecek. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin, pazarlıklarda 25 milyon euro seviyesini korumakta kararlı olduğu ifade ediliyor.

ROMA DEVREDE 



İtalyan basınından Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre Roma, Jayden Oosterwolde için ilk teması kurdu. Roma cephesinin şartları zorlamaya hazır olduğu ve zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklifin de seçenekler arasında yer aldığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'NİN ŞARTI NET

Fenerbahçe ise, sol stopere yeni bir isim kazandırılmadan sezon ortasında Oosterwolde'nin ayrılığına sıcak bakmıyor. Teknik ve sportif planlamayı riske atmak istemeyen sarı-lacivertliler, bu nedenle olası bir satışta hem rakam hem de zamanlama konusunda temkinli davranıyor.



