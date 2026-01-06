İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.



Milli oyuncunun Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu.



ANLAŞMA SAĞLANDI

TRT Spor'da yer alan habere göre,

Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sarı-lacivertli kulüp ile anlaştı.İrfan Can'ın kararı doğrultusunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.İrfan Can Kahveci İstanbul'a geldi. İmzayı attıktan sonra Kasımpaşa'nın Antalya kampına katılacak.Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.