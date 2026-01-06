06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-034'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için Kasımpaşa devreye girerken, iki kulüp transferde anlaşma sağladı.

calendar 06 Ocak 2026 15:05 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 17:09
Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milli oyuncunun Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir takım talip oldu. 

ANLAŞMA SAĞLANDI



TRT Spor'da yer alan habere göre, Kasımpaşa, 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda sarı-lacivertli kulüp ile anlaştı.

İrfan Can'ın kararı doğrultusunda transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

KAMPA KATILACAK

İrfan Can Kahveci İstanbul'a geldi. İmzayı attıktan sonra Kasımpaşa'nın Antalya kampına katılacak.

FENERBAHÇE İLE OLAN SÖZLEŞMESİ

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyla 12 Ocak 2025 tarihinde yeni sözleşme imzalamıştı. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
