Thomas Reis: 'Korkarak oynadık'

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İşte Reis'in açıklamaları:

"Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarı farklı bir sistemle başladık. Daha iyiydik ama yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir."