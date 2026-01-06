06 Ocak
Musaba, Fenerbahçe'de ilk maçında iki asist yaptı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerde ilk maçında iki asist yaptı.

calendar 06 Ocak 2026 20:46 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 22:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org





Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı-lacivertlilerdeki kariyerine iyi başladı.

Hollandalı futbolcu, Süper Kupa'da eski takımı Samsunspor'a karşı oynanan maça ilk 11'de başladı.

Musaba, karşılaşmanın dördüncü dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde asisti yapan futbolcu oldu.

Ayrıca Musaba,  67. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de asist yaptı. 

İlk maçında iki asist yapan Musaba, 69. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. 

SON HABERLER
  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
