Anadolu Efes'in konuğu Paris Basketbol!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında Paris Basketbol'u ağırlayacak.

calendar 06 Ocak 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in konuğu Paris Basketbol!
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 20. haftasında 7 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Paris Basketbol ekibini ağırlayacak. 

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 13 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 17. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, ligde oynadığı son 3 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.



Fransa temsilcisi ise 6 galibiyet ve 13 yenilgi yaşayarak averajla 15. sırada kendine yer buldu.

AVRUPA KUPALARINDA 895. RANDEVU

Anadolu Efes, Paris Basketbol karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 895. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 894 karşılaşmada 500 galibiyet, 394 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 647. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 646 müsabakanın 343'ünü kazanırken 303'ünde sahadan yenik ayrıldı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
