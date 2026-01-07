Mauro Icardi için tarihi rekora son 1

Trabzonspor maçında skoru belirleyen Mauro İcardi, sarı-kırmızılı formayla 71 gole ulaştı.
72 gollü efsane Hagi ile arasında sadece 1 gol kalan İcardi, 2 kez daha ağları havalandırması durumunda G.Saray'ın en golcü yabancısı olacak.
Süper Lig kariyerinde 60 gole ulaşarak Hagi'yi geçen 32 yaşındaki Arjantinli forvet, Osimhen'in yokluğunda iyi performans gösteriyor.
Mauro Icardi'yle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
72 gollü efsane Hagi ile arasında sadece 1 gol kalan İcardi, 2 kez daha ağları havalandırması durumunda G.Saray'ın en golcü yabancısı olacak.
Süper Lig kariyerinde 60 gole ulaşarak Hagi'yi geçen 32 yaşındaki Arjantinli forvet, Osimhen'in yokluğunda iyi performans gösteriyor.
Mauro Icardi'yle yakın zamanda yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.