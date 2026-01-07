Fenerbahçe'de anlaşma tamam: Matteo Guendouzi

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ile 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
TARAFLAR EL SIKIŞTI
Taraflar, Guendouzi'nin transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında el sıkıştı.
İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH
Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Guendouzi, 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.
KARİYERİ
Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.
PERFORMANSI
Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.