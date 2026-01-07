06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-2
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-3
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-2

Yiğit Efe Demir: "İnşallah kupayla taçlandıracağız"

Samsunspor galibiyetiyle Süper Kupa finaline yükselen Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir, açıklamalarda bulundu.

calendar 07 Ocak 2026 00:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı final maçında Samsunspor'u 2-0'lık skorla geçti ve finale yükseldi. 
 
Fenerbahçe'de Yiğit Efe Demir maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.
 
Kupanın önemine dikkat çeken Yiğit Efe Demir, "Bu maçı geride bıraktık, önümüzde bakacağız. Çok önemli bir kupa... Moral ve motivasyon açısından... Uzun bir izin yaptık ama herkes çok çalışmış, testlerde çok iyi çıktık. İnşallah bu süreci kupayla taçlandıracağız. Golüm iptal oldu ama inşallah daha kritik bir maçta, daha değerli bir gol atarım." ifadelerini kullandı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
