Fenerbahçe'den Atatürk Olimpiyat Stadı açıklaması

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçının stadı için açıklama yaptı.

07 Ocak 2026 01:26
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Atatürk Olimpiyat Stadı açıklaması
Turkcell Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın cumartesi günü saat 20:30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç öncesi açıklama geldi.

Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa'nın finalinin başka bir statta olmasına sıcak bakmasının ardından, iki taraftan gelecek. resmi bir başvuru halinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun stat değişikliği yapabileceği ciddi şekilde konuşuldu.

Bu iddialar üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Adem Köz, stat değişikliği yönünde taleplerinin olmayacağını duyurdu.


Adem Köz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Maçın oynanacağı yerin değişmesi söz konusu değildir. Bu tür organizasyonlar, en az bir ay öncesinden planlanan ve tüm hazırlıkları buna göre yapılan süreçlerdir." ifadelerini kullandı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
