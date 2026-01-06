06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-073'
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-0DA
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
0-02'
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Enes Çelik'ten transfer açıklaması!

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer için konuştu.

calendar 06 Ocak 2026 21:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Enes Çelik'ten transfer açıklaması!
2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncu ile anlaştıklarını açıkladı.

Çelik, Bursaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında, takımın hazırlık maçını izlediğini, yeni transferlerle kadro kalitesinin çok daha iyi bir noktaya geldiğini gördüğünü belirtti.

Başkan Çelik, yeni transferlerle takımın rotasyon anlamındaki sıkıntısının da ortadan kalktığını dile getirdi.


Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Çelik, "Bir kanat, bir de 10 numara bölgesinde oynayan iki oyuncu ile büyük oranda anlaştık. Transferi birkaç gün içerisinde açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

İlk devrede kendilerini en çok sosyal medyanın zorladığını aktaran Çelik, "İlk yarıda 5 galibiyetten sonra 2 mağlubiyet aldık. O maçların ardından hocamıza ve o dönemin sportif direktörüne ağır ifadelerle yüklenildi. Bunlar hoş değil. Bu insanların çocukları da yazılanları okuyor. Yazık. Bu konuda çok üzgünüm." dedi.

Çelik, aldıkları oyuncuların seneye de oynayabilecek kalitede olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'de çalışmış scout şefi ile anlaştık. Ekibimiz transferler için 1 aydır çalışıyor. Bu takım, bu taraftarla 25-32 yaş arasında 3 tane takıma belirli şeyleri vereceği net olan, 3 tane de genç yabancı oyuncu alındığında 1. Ligi de domine eder." diye konuştu.

Enes Çelik, gelecek sezonun kombinelerini şubat ayının ilk haftasında satışa çıkaracaklarını dile getirdi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
