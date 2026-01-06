Haber Tarihi: 06 Ocak 2026 13:24 - Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 13:24

Rahmi Bey Müge Anlı'dan Neden Ayrıldı, Neden Yok?

Rahmi Özkan Müge Anlı'dan ayrıldı mı? 6 Ocak 2026 Rahmi Bey neden yok? Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın sağlık durumu hakkında acı haberi duyurdu.

Yıllardır Müge Anlı'nın sağ kolu olarak hukuki yorumlarıyla programa damga vuran Avukat Rahmi Özkan, 2026'nın ilk haftasında yayınlanan bölümlerde yer almadı. Yılın son bölümlerinde Müge Anlı ile yaşadığı kısa süreli bir fikir ayrılığı ve gerginlik sonrası Özkan'ın stüdyoda bulunmaması, sosyal medyada "Tartışma sonrası ayrıldı" iddialarını tetikledi. Ancak Müge Anlı, canlı yayında yaptığı duygusal açıklamayla bu iddiaları yalanlayarak Rahmi Özkan'ın ailesiyle ilgili zorlu bir süreçten geçtiğini duyurdu.
RAHMİ ÖZKAN MÜGE ANLI'DAN AYRILDI MI?
Hayır, Rahmi Özkan programdan ayrılmadı. 18 yıldır programın demirbaş kadrosunda yer alan duayen avukatın yokluğu tamamen özel ve ailevi sağlık nedenlerinden kaynaklanıyor. Programdan ayrıldığına dair çıkan söylentiler asılsız olup, Özkan'ın en kısa sürede koltuğuna dönmesi bekleniyor.

RAHMİ BEY NEDEN YOK? EŞİ GÜZİN ÖZKAN YOĞUN BAKIMDA
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan'ın acil bir ameliyat geçirdiğini belirtti. Anlı, süreci şu sözlerle aktardı:

"Rahmi Özkan'ın eşi Güzin ablamız yoğun bakımda. Mide şikayetiyle başlayan süreçte kalbiyle ilgili ciddi bir sorun ortaya çıktı ve apar topar ameliyata alındı. Şu an durumu iyiye gidiyor ancak aile büyük bir endişe yaşadı. Rahmi Bey bu süreçte eşinin yanında."

RAHMİ ÖZKAN NE ZAMAN DÖNECEK?
Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yokluğunun geçici olduğunu vurgulayarak, eşinin sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından yeniden programa katılacağını müjdeledi. 5-6 Ocak haftasında da yer almayan Özkan'ın, eşinin toparlanma sürecine bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden stüdyodaki yerini alması bekleniyor.
