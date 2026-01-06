06 Ocak
Fenerbahçe Opet, yarı finale yükseldi

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Opet, yarı finale yükseldi
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, Nesibe Aydın ile karşılaştı.

Fenerbahçe, Nesibe Aydın'ı 109-56 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, yarı finalde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.


Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Münevver Özemre, Burak Durmuş

Fenerbahçe Opet: Allemand 3, Sevgi Uzun 14, Williams 19, McCowan 4, Meesseman 15, Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 12, Rupert 18, Tuana Vural 3, McBride 10, Meltem Avcı Yılmaz 7

Nesibe Aydın: Davis 21, Bone 13, Green 13, Yağmur Önal 7, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Turner 2, Aysude Torcu

1. Periyot: 27-17

Devre: 51-27

3. Periyot: 78-40

Beş faulle çıkan: 32.02 Aysude Torcu (Nesibe Aydın)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.