06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-036'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Cenk Tosun İstanbul'dan kopamadı: İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli golcü Cenk Tosun'un Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

calendar 06 Ocak 2026 15:36
Fotoğraf: AA
Cenk Tosun İstanbul'dan kopamadı: İşte yeni takımı
Ara transfer döneminde kadro yapılandırmasına giden Fenerbahçe'de ayrılıklar şekillenmeye başladı.

Sarı-lacivertli yönetimin kendisine kulüp bulmasını istediği ve bir süredir kadro dışı olan Cenk Tosun, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya çok yakın.

İSTANBUL TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLDU

Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Transfer sürecinde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Cenk Tosun'u kadrosunda görme isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor. 



Daha önce Eyüpspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük ile de adı anılan tecrübeli golcünün, İstanbul'dan ayrılmak istememesi ve mevcut düzenini koruma düşüncesi nedeniyle tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.



  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
