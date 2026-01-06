Cenk Tosun İstanbul'dan kopamadı: İşte yeni takımı

Ara transfer döneminde kadro yapılandırmasına giden Fenerbahçe'de ayrılıklar şekillenmeye başladı.



Sarı-lacivertli yönetimin kendisine kulüp bulmasını istediği ve bir süredir kadro dışı olan Cenk Tosun, İstanbul ekibi Kasımpaşa ile anlaşmaya çok yakın.



İSTANBUL TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLDU



Gazeteci Ertan Süzgün'ün aktardığı bilgilere göre, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılan resmi görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Transfer sürecinde, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Cenk Tosun'u kadrosunda görme isteğinin etkili olduğu ifade ediliyor.

Daha önce Eyüpspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük ile de adı anılan tecrübeli golcünün, İstanbul'dan ayrılmak istememesi ve mevcut düzenini koruma düşüncesi nedeniyle tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandığı öğrenildi.Fenerbahçe kariyerinde 29 maça çıkan Cenk Tosun, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.