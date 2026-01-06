06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
2-0
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
1-045'
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
1-3
06 Ocak
Pisa-Como
0-3
06 Ocak
Lecce-Roma
0-2
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
0-160'
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
1-0UZS
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
3-0
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
1-0DA

Beşiktaş GAIN, Ratiopharm Ulm'u farklı geçti!

Beşiktaş GAIN, Euro Cup'ta bir galibiyet daha alarak yoluna devam etti.

calendar 06 Ocak 2026 22:17 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 23:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAIN, Ratiopharm Ulm'u farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

BKT EuroCup B Grubu'nun 13. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Almanya ekibi ratiopharm ulm'u 97-76 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, organizasyonda 9. galibiyetini aldı. Ratiopharm ulm ise 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Beşiktaş Akatlar

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Mario Majkic (Slovenya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Beşiktaş GAİN: Mathews 18, Berk Uğurlu 6, Anthony Brown 17, Vitto Brown 23, Zizic 10, Dotson 6, Kamagate 4, Yiğit Arslan, Lemar 13

Ratiopharm ulm: Ledlum 17, Jensen 15, Osborne 11, Smith 13, Simon 8, Diakite 4, Kunzewitsch, Faye 2, Garavaglia 2, Sengfelder 4

1. Periyot: 26-26

Devre: 47-38

3. Periyot: 69-58

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
